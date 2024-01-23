دوى انفجار فى تل أبيب دون تفعيل صافرات الإنذار

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، لها مساء اليوم الثلاثاء، عن سماع دوي انفجار في تل أبيب دون تفعيل صافرات الإنذار؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي وقت سابق، من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 25490 شهيدًا، و63354 مصابًا منذ 7 أكتوبر الماضي، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

الاحتلال ارتكب 22 مجزرة في قطاع غزة

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 22 مجزرة في قطاع غزة، راح ضحيتها 195 شهيدًا و354 مصابًا خلال 24 ساعة.