الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الخارجية الفلسطيني: حلمنا الحرية والكرامة فى أرض أجدادنا

رياض المالكي
رياض المالكي

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن حلمنا الحرية والكرامة في أرض أجدادنا، فإسرائيل تنكر وجود الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن العدوان الإسرائيلي أسقط آلاف الضحايا الأبرياء.

وأضاف المالكي، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في الشرق الأوسط، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن العدوان الإسرائيلي يؤدي لانتشار المجاعة في غزة، وهناك عدد لا يحصى من الأرواح أزهق، مشيرًا إلى أنه لا خيارات لدينا سوى مواجهة الإبادة، مؤكدًا أنه لا يحرك نتنياهو إلا سعيه السياسي.

وأوضح، أنه آن الأوان للدعوة لمؤتمر لتنفيذ القرارت الدولية، فلا مكان آمن في مناطق الأونروا، ولا يوجد مكان آمن في غزة من عدوان الاحتلال.

القاهرة الإخبارية الحرية والكرامة الفلسطينيين العدوان الإسرائيلى غزة الاحتلال

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