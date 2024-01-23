الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جوتيريش: الوضع الإنسانى فى غزة "مروع"

غزة
غزة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن الوضع الإنساني في غزة "مروع"، مشيرًا إلى أن سكان غزة يواجهون انتشار الأمراض المزمنة.

وأضاف جوتيريش، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في الشرق الأوسط، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا يوجد شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، كما أن هناك حاجة ماسة إلى نظام إخلاء طبي فعال في غزة.

وأوضح، أن البعثة الأممية لم تزر شمال غزة بسبب تجدد القتال، كما أنها تواجه صعوبات في توصيل المساعدات لغزة.

وأشار إلى أن كميات المساعدات المقدمة للفلسطينيين في غزة لا تكفي، مجددًا دعوته لوقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة.

القاهرة الإخبارية الوضع الإنساني غزة سكان غزة الأمراض المزمنة مجلس الأمن الدولي العقاب الجماعي شمال غزة المساعدات

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