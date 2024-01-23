جوتيريش: الوضع الإنسانى فى غزة "مروع"

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن الوضع الإنساني في غزة "مروع"، مشيرًا إلى أن سكان غزة يواجهون انتشار الأمراض المزمنة.

وأضاف جوتيريش، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في الشرق الأوسط، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا يوجد شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، كما أن هناك حاجة ماسة إلى نظام إخلاء طبي فعال في غزة.

وأوضح، أن البعثة الأممية لم تزر شمال غزة بسبب تجدد القتال، كما أنها تواجه صعوبات في توصيل المساعدات لغزة.

وأشار إلى أن كميات المساعدات المقدمة للفلسطينيين في غزة لا تكفي، مجددًا دعوته لوقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة.