الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

أستاذ هندسة طاقة: المحطات النووية ليست ملوثة للبيئة ولا تتسبب بانبعاثات كربونية

المحطات النووية
المحطات النووية

قال الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، إن مشروع صب خرسانة المفاعل الأخير بمحطة الضبعة النووية ليس مجرد مشروع لإضافة قدرات الطاقة الكهربائية، لكنه نقلة نوعية في إنتاج الطاقة الكهربائية.

وأضاف "سلماوي"، خلال مداخلته ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن مصر على مدى العقود الماضية كانت دائما تنتج المصادر المعتمدة على البترول والغاز الطبيعي، ولكن اليوم نشهد الانتقال الطاقي والذي يعتمد على أنواع من الطاقة المستدامة مثل: الطاقة المتجددة والطاقة النووية.

وأوضح "سلماوي"، أن احتياطات اليورانيوم قد تمتد على مستوى العالم إلى مئات السنين، مؤكدا أن هذه المحطات النووية ليست ملوثة للبيئة ولا تتسبب في انبعاثات كربونية، مضيفا أن هذا المشروع هو نقلة تكنولوجية وعلمية بالنسبة للمجتمع الصناعي والعلمي في مصر، لكونها تكنولوجيا دقيقة وبها معايير مرتفعة. 

الطاقة محطة الضبعة النووية الضبعة الضبعة النووية اليورانيوم

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