وزير الداخلية: نجحنا خلال العام الماضى فى إجهاض 129 محاولة لتكوين بؤر إرهابية

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إن التحديات الأمنية تتعاظم في ظل محيط إقليمي مضطرب، مؤكدًا أن الوزارة حققت إلى جانب القوات المسلحة نجاحات كبيرة في مجال الإرهاب.

وأضاف وزير الداخلية، خلال كلمته في الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن الجهود الأمنية نجحت خلال العام الماضي في إجهاض 129 محاولة لتكوين بؤر إرهابية، مؤكدًا أن الوزارة تواصل ضرباتها الاستباقية لمحاولات الإخوان الإرهابية إحياء نشاطها.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، ويرافقه وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وقيادات وزارة الداخلية بأكاديمية الشرطة.

ويقام الاحتفال بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة، والذي يوافق ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية، وهي معركة الإسماعيلية المجيدة التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعًا عن تراب الوطن، وكانت وبحق ملحمة كفاح ونضال ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود.

