وزير الداخلية: ننسق مع القوات المسلحة فى مكافحة تهريب المخدرات

أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أن الوزارة تحرص على تكثيف جهود التوعية، وأن الوزارة تتصدى لجميع صور الجريمة، وفي مقدمتها جرائم المخدرات.

وأضاف وزير الداخلية، خلال الاحتفال بعيد الشرطة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هناك تنسيقًا مع القوات المسلحة حتى لا يتم تهريب المخدرات من الخارج، وهناك عمل كبير لمنع جرائم المخدرات.

وكشف وزير الداخلية، عن أن الوزارة تسعى لمنع الجريمة بكل صورها، وتم التصدي للجرائم التي تؤثر على الاقتصاد.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، ويرافقه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وقيادات وزارة الداخلية، بأكاديمية الشرطة.

ويقام الاحتفال بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة، والذي يوافق ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية وهي معركة الإسماعيلية المجيدة التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعًا عن تراب الوطن، وكانت وبحق ملحمة كفاح ونضال ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود.