وزير الداخلية: جماعة الإخوان الإرهابية تسعى لإحياء نشاطها عبر توظيف لجانها الإعلامية

قال وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، إن الوزارة حققت إلى جانب القوات المسلحة نجاحات مؤكدة في مواجهة الإرهاب؛ إلا أنه يظل خطرا قائما يستوجب استمرار اليقظة الأمنية.

وأضاف خلال كلمته، اليوم، خلال احتفالية بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "تعمل التنظيمات الإرهابية حاليا على استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب الشباب، كما تسعى جماعة الإخوان الإرهابية لإحياء نشاطها عبر توظيف لجانها الإعلامية للتحريض على العنف وزعزعة الاستقرار والسلام المجتمعي”.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، ويرافقه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وقيادات وزارة الداخلية، بأكاديمية الشرطة.

ويقام الاحتفال بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة، الذي يوافق ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية وهي معركة الإسماعيلية المجيدة التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعًا عن تراب الوطن، وكانت وبحق ملحمة كفاح ونضال ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود.