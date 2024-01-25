الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وسيم السيسي لـ"الشاهد": المصريون القدماء أول من أجروا عملية وضع مسمار في الركبة

الدكتور وسيم السيسي
الدكتور وسيم السيسي

قال الدكتور وسيم السيسي، المفكر وعالم المصريات، إن إنجلترا اكتشفت أول عملية جراحية لوضع مسمار معدني في الركبة في مومياء مصرية، مؤكدًا أنه يجب أن تعلم الأجيال الجديدة هذه الأمور عن مصر القديمة.

وأضاف السيسي خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "أصدرت كتابًا عن الطب في مصر القديمة في مكتبة الكونجرس الأمريكية، مكتبة الكونجرس طلبت حاجة اسمها الطب عبر العصور، وطلبوا مني الطب في مصر القديمة".

وتابع: "أبسط شيء أعرف الأجيال الجديدة قانون الأخلاق في مصر القديمة، لدرجة أن عمدة برلين الحالية قالت كيف كان شكل العالم اليوم لولا قانون الأخلاق في مصر القديمة".

واستكمل: "كل مصري ومصرية كانوا يعرفون قانون الأخلاق، وعالم مصريات بريطاني قال عنه إننا في حاجة لقرنين من الزمان لكي نصل إلى هذا المستوى الرفيع من الحضارة الإنسانية".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

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