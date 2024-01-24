وسيم السيسى لـ"الشاهد": فيثاغورس تعلّم الرياضيات فى مدارس مصر القديمة

قال الدكتور وسيم السيسي، المفكر وعالم المصريات، إن فيثاغورس تعلم الرياضيات والهندسة في مدرسة صغيرة بمصر القديمة لمدة 22 سنة وأصبح فيثاغورس العظيم.

وكشف السيسي خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" عن سر اهتمامه بعلم المصريات قائلًا: "عندما سمعت هذا الكلام في إنجلترا أصبحت مهتمًا جدًا بالدراسة".

وأضاف: "ريشة ماعت ربة العدالة عند المصريين القدماء تعبر عن العدالة، وتكون ريشة نعامة، لأنها الوحيدة المتساوية من الناحيتين، ومصر القديمة اختارت هذه الريشة لأن العدالة لا تكون عدالة إلا بالمساواة بين طرفين".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.