الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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كاتب صحفي: مشروع الضبعة حلم تحقق يدخل مصر عصر الطاقة النووية السلمية

مشروع الضبعة
مشروع الضبعة

علّق شادي زلطة، الكاتب الصحفي المتخصص في شئون الرئاسة بالأهرام، على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر للمقاول العام الروسي لـمشروع الضبعة وهيئة المحطات النووية، مؤكدًا أن هذا المشروع حلم تحول إلى واقع وبوابة جديدة لمصر تفتح مجالات غير مسبوقة لإنتاج الطاقة بطفرة غير عادية.

وقال زلطة في مداخلة لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "مشروع الضبعة عظيم جدًا وضخم، نتحدث عن 4 وحدات داخل المشروع كل وحدة تنتج 1200 ميجا وات بإجمالي 4800 ميجا وات" مشيرًا إلى أنه بنهاية هذا المشروع وتشغيله مصر تدخل عصر الطاقة النووية السلمية، وهذا كان حلم بعيد المنال.

سياسة مصر الخارجية متزنة قائمة على المصالح المتبادلة

كما أكد أن سياسة مصر الخارجية متزنة قائمة على المصالح المتبادلة وتتعامل بشكل رائع مع الملفات الدولية وتحرص على تعدد العلاقات مع الجانبين الشرقي والغربي.

وأضاف: "هذا كان له أثر إيجابي جدًا في توثيق العلاقات مع مختلف الدول، والجانب الروسي تحديدًا علاقاته مع مصر شهدت طفرة كبيرة جدًا منذ عام 2014، وهناك عدد كبير من مشروعات التعاون المختلفة بين البلدين، بالإضافة إلى ارتفاع التبادل التجاري، وهناك أيضًا توافق سياسي بين مصر وروسيا".

وأشار إلى أن كل ذلك انعكس بشكل كبير على المشروعات المشتركة التي ينفذها الجانب الروسي داخل مصر، مضيفًا: "قبل مشروع الضبعة كان هناك المشروع الروسي في المنطقة الصناعية بقناة السويس".

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