محمد حمزة: محطة الضبعة النووية إنجاز تشهده الدولة فى عهد الرئيس السيسي

أشاد النائب محمد حمزة عضو مجلس الشيوخ، ببدء أعمال صب خرسانة المفاعل الرابع بمحطة الضبعة النووية، اليوم الثلاثاء، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، التي ستستخدم كأساس للوحدة النووية الرابعة من محطة الضبعة للطاقة النووية تتويجا لسنوات عديدة من الجهود المصرية لإدخال الطاقة النووية إلى مصر.

مشروع الضبعة للطاقة النووية

وقال النائب محمد حمزة عضو مجلس الشيوخ، فى بيان صحفى اليوم، إن مشروع الضبعة للطاقة النووية إلى بناء أربع وحدات من مفاعلات الماء المضغوط PWR من الطراز الروسي VVER-1200 (AES-2006) بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحدة، وتعتبر مفاعلات الماء المضغوط التي تم اختيارها هي أكثر أنواع المفاعلات شيوعًا في جميع.أنحاء العالم.

وتضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل (3+) العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.

مصر تكتب اليوم تاريخًا جديدًا

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تكتب اليوم تاريخًا جديدًا من خلال تحقيق الحلم، وانجازا يصاف الي الانجازات التي تشهدها الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى طريق بناء الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين.. واستنادا إلى برنامج إصلاح شامل أسهم فى امتصاص الصدمات وتجاوز الأزمات ما استطعنا استعادة ريادتنا ومكانتنا الدولية.

وأضاف "حمزة" أن انشاء محطة الضبعة النووية السلمية وما تم إنجازه في مصر على مدار السنوات الأخيرة سيتذكره التاريخ، وستتذكره الأجيال القادمة لأنهم لن يعانوا مثل ما عانينا منه، موضحًا أن تلك الإنجازات تمت رغم ما تعرضت له مصر من أزمات اقتصادية خلال السنوات الأخيرة بسبب جائحة كورونا.