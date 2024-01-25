أستاذ اقتصاد: إطلاق حوار وطني اقتصادي يؤكد الشفافية المصرية بمشاركة كل الأطياف

علَّق الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، على إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إطلاق حوار وطني يخص الاقتصاد، مؤكدًا أن ذلك يأتي استكمالًا لوضوح الأيديولوجية الاقتصادية المصرية في ظل التداعيات الاقتصادية التي يطرحها الوضع الاقتصادي العالمي.

إطلاق حوار وطني اقتصادي

وأضاف عنبر في مداخلة لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن إطلاق حوار وطني يخص الاقتصاد يأتي تأكيدًا على الشفافية المصرية بمشاركة كل أطياف المجتمع المصري في وضع الخريطة الاقتصادية للدولة المصرية سواء المؤسسات والخبراء والأكاديميين.

وأشار إلى أن ما أسفر عنه الحوار الوطني من نتائج خلال الفترة السابقة تم تبنيه في استراتيجية وضعت للدولة المصرية توضح الوضع الاقتصادي والإيديولوجية الاقتصادية للدولة، حيث تمت مناقشة العديد من القضايا في مختلف المجالات، كما تم قضايا اقتصادية حساسة متعلقة بالتضخم وكيفية تعامل الدولة في جذب الاستثمار الأجنبي.

وتابع: "استكمال الحوار الوطني أمر مهم جدًا للتأكيد على مبدأ المشاركة في رسم الخريطة الاقتصادية للدولة، بالإضافة إلى تأكيد مبدأ الشفافية وهذا من أهم الأهداف التي توفر مناخًا جاذبًا للاستثمار".