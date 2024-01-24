الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: دعوة الرئيس لإجراء حوار وطني اقتصادي يؤكد رغبته في دعم المواطن

النائب محمد البدري
النائب محمد البدري

أشاد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة ال ٧٢، موضحا أن دعوة الرئيس لإجراء حوار وطني خاص بالاقتصاد، تؤكد رغبة القيادة السياسية فى تحسين أحوال معيشة المصريين.

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الرئيس السيسي يكرم أسرة الشهيد مجند محمود سامي في احتفالية عيد الشرطة

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نص كلمة وزير الداخلية خلال احتفالية عيد الشرطة الـ72

الأوضاع الاقتصادية الصعبة

وقال عضو مجلس الشيوخ فى تصريحات له منذ قليل، أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها نتجت عن الأحداث والحروب العالمية المتلاحقة التي القن بظلالها على كل دول العالم وليس مصر فقط، مثمنا طرح وثيقة التوجهات الاقتصادية  على الحوار الوطني الذي يضم متخصصين وخبراء من شأنهم وضع اليات تنفيذ على ارض الواقع.

وفيما يتعلق بالموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، أكد " البدري" أن موقف مصر تاريخي وثابت داعما للقضية الفلسطينية، فمصر تعتبر القضية الفلسطينية أم القضايا، ودائما تطالب بحل الدولتين والعودة لحدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
ووجه عضو مجلس النواب، التهنئة لرجال الشرطة البواسل، اللذين يسطرون ملاحما وطنية على مر العصور فى الدفاع عن بلادهم.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا لإجراء حوار وطني خاص بالاقتصاد يناقش القضايا والمشكلات الاقتصادية بشكل أكثر عمقا وشمولية.

كما علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على آراء بعض المسئولين الاقتصاديين بضرورة إجراء انكماش كبير في الاقتصاد المصري ووقف المشروعات الجاري تنفيذها.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة، اليوم الأربعاء، إن "هذه الرؤى من منظور اقتصادي (جيدة)"، مضيفًا: "كلنا في مركب واحدة وعند إيقاف كل المشروعات التي يعمل بها 6 ملايين مواطن، ونقوم بصرف مبلغ يقدر بـ1000 جنيه لكل عامل في الشهر بما يعادل تكلفة على الدولة من 5 إلى 6 مليارات في الشهر بما يقدر بـ60 مليار سنويًا، في حين أن هذا العامل قادر أن يجمع مبلغًا أكثر من هذا بكثير وقادر أن يعيش في ظل هذا الغلاء".

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