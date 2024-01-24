الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى: الدولة تحتاج 3 مليارات دولار شهريًا لتوفير السلع الأساسية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على آراء بعض المسئولين الاقتصاديين بضرورة إجراء انكماش كبير في الاقتصاد المصري ووقف المشروعات الجاري تنفيذها.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة، اليوم الأربعاء، إن "هذه الرؤى من منظور اقتصادي (جيدة)"، مضيفًا: "كلنا في مركب واحدة وعند إيقاف كل المشروعات التي يعمل بها 6 ملايين مواطن، ونقوم بصرف مبلغ يقدر بـ1000 جنيه لكل عامل في الشهر بما يعادل تكلفة على الدولة من 5 إلى 6 مليارات في الشهر بما يقدر بـ60 مليار سنويًا، في حين أن هذا العامل قادر أن يجمع مبلغًا أكثر من هذا بكثير وقادر أن يعيش في ظل هذا الغلاء".

وأضاف الرئيس: "الدنيا غالية بس قادرين نعيش لو نستحمل أكتر هنعيش وهنكبر وهنتجاوز هذه المشكلة.. الحكومة طرحت رؤية خلال الأيام الماضية بشأن مشكلة الدولار.. الدولار دائمًا ما يمثل مشكلة كل كام سنة في مصر، وهذا يرجع لأن الدولة تقدم الخدمات الأساسية للمواطن مقابل الجنيه في حين أنها تقوم باستيراد هذه الخدمات بالدولار". 

وتابع الرئيس السيسي: "الدولة تحتاج ما يقارب من 3 مليارات دولار لتوفير السلع الأساسية لكل مواطن بشكل شهري من قمح وذرة وزيت وفول صويا ووقود وكهرباء"، موضحًا أن محطات الكهرباء وحدها تحتاج إلى غاز بما يقرب من مليار دولار شهريًا.

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