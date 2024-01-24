الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الرئيس السيسي يكرم أسرة الشهيد مجند محمود سامي في احتفالية عيد الشرطة

المجند محمود سامى
المجند محمود سامى

كرَّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ72، اليوم الأربعاء، عددًا من أسر الشهداء من بينهم أسرة الشهيد مجند محمود سامي السيد، ابن محافظة الشرقية والذي استشهد في ديسمبر 2022 أثناء تصديه للعناصر الإرهابية على كمين مسجد الصالحين بالإسماعيلية.

وكان قد أسفر هذا الحادث الإرهابي عن 4 شهداء وإصابة 12 آخرين أثناء تصديهم للعناصر الإرهابية، وصدَّق الرئيس السيسي، على  وسام الاستحقاق من الطبقة الخامسة للشهيد في ذكرى الاحتفال بعيد الشرطة.

احتفالية عيد الشرطة

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، ويرافقه وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وقيادات وزارة الداخلية، بأكاديمية الشرطة.

الرئيس السيسي احتفالية عيد الشرطة الشهيد مجند محمود سامي محافظة الشرقية الحادث الإرهابى عيد الشرطة 72

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