الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: أنا زيّكم وأقدّر حجم المعاناة والضغوط الاقتصادية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن استقرار الدول والحفاظ على مستقبلها وأمنها، هو أمن لا يتحمله الشرطة فقط، ولكن يتحمله كل أفراد الشعب المصري.

وأضاف خلال احتفالية عيد الشرطة الـ72: "أنا بقول الكلام دا في وقت صعب أوي.. زي ما إحنا شايفين المنطقة بالكامل والعالم في وضع صعب ومضطرب.. وإحنا هنا في منطقتنا بالذات والأوضاع التي تحدث في قطاع غزة وبعد أربع شهور يا ترى الأربع شهور دول عدوا علينا بسهولة في مصر.. وإحنا كنا قبل منها بنواجه أزمة كورونا وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية، وأيضًا أزمة الملاحة في البحر الأحمر".

وتابع: “إوعوا تتصورا إني كمصري زيكم مش مقدر حجم المعاناة والضغوط الاقتصادية.. لأ.. أنا مقدرها كويس جدًا.. ومقدر صلابة المصريين ودا كلام مش معنوي دا كلام حقيقي.. أنا عارف إن الظروف صعبة والحياة صعبة والأسعار غالية.. بس أنا عايز أقولكوا يمكن ربنا أراد نشاهد مشاهد قاسية.. إحنا بنتكلم النهاردة في 25 ألف شهيد من المدنيين تقربيًا من النساء والأطفال وتدمير كامل للقطاع كله.. الكلام دا بستدعي به إحنا قد إيه بنواجه ظروف على حدودنا الشرقية والغربية والجنوبية وكلها بتأثر علينا وعلى اقتصادنا”.

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