عضو بتنسيقية شباب الأحزاب: الحوار الوطنى له ثمار عديدة

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني كانت له ثمار عديدة منذ أن دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي مرحلته الأولي التي توقفت بسبب الانتخابات الرئاسية.

وأضاف النائب محمد إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "دي إم سي"، أنه كانت هناك نتائج جيدة جدًا على الدولة المصرية والحياة السياسية من الحوار الوطني، موضحًا أن استكمال الحوار الوطني سيساعد بشكل كبير فى جني ثماره ونتائجه، مقائلًا إن درة التاج كان مشهد الانتخابات الرئاسية نفسه.