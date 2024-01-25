الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عضو بتنسيقية شباب الأحزاب: الحوار الوطنى له ثمار عديدة

النائب محمد إسماعيل،
النائب محمد إسماعيل،

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني كانت له ثمار عديدة منذ أن دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي مرحلته الأولي التي توقفت بسبب الانتخابات الرئاسية.

وأضاف النائب محمد إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "دي إم سي"، أنه كانت هناك نتائج جيدة جدًا على الدولة المصرية والحياة السياسية من الحوار الوطني، موضحًا أن استكمال الحوار الوطني سيساعد بشكل كبير فى جني ثماره ونتائجه، مقائلًا إن درة التاج كان مشهد الانتخابات الرئاسية نفسه.

السيسي شباب الأحزاب والسياسيين الحوار الوطنى عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية

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