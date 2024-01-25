الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

والد الشهيد أحمد شوشة: الرئيس السيسى أب لكل الشهداء

الشهيد النقيب أحمد
الشهيد النقيب أحمد شوشة

وجَّه النائب حافظ شوشة، والد الشهيد النقيب أحمد شوشة، التحية لكل  شهداء الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل مصر.

وعن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي له، قال "شوشة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، "لما رحت التكريم الرئيس السيسي كان حاسس بيا، وبالشهيد أكتر مني أنا، والرئيس هو والد كل الشهداء، ولكل شعب مصر".

وأشار والد الشهيد النقيب أحمد شوشة، إلى أن آخر مكالمة جمعت بينه وبين ابنه الشهيد أحمد شوشة، لم يخبره بالعملية التي سيشترك بها، مؤكدًا أن ضباط العمليات الخاصة شهداء تحت الطلب من أجل مصر.

واستشهد البطل أحمد حافظ شوشة، في 20 أكتوبر عام 2017، بعد معركة مع مجموعة من العناصر الإرهابية، بالكيلو 35 بمنطقة الواحات البحرية، بنطاق مديرية أمن الجيزة.

النائب حافظ شوشة النقيب أحمد شوشة الشرطة

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