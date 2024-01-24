الرئيس السيسي: موقفنا بشأن ما يحدث في غزة واضح منذ البداية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: إن ذكرى عيد الشرطة تأتي في وقت محوري تواجه فيه منطقتنا تحديًا غير مسبوق، مشيرًا إلى أن "مصر تواجه واقعا إقليميًا خطيرًا".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال الاحتفالية بالذكرى الـ ٧٢ لعيد الشرطة، اليوم الأربعاء:"كان موقفنا في التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة في غزة واضحًا منذ البداية، وقائمًا على الشعور العميق بالإنسانية لمصر بالوقوف دائمًا بجانب الشعب الفلسطيني".

وتابع الرئيس السيسي:"تعقيد الظروف الدولية والإقليمية فرض علينا تحديات اقتصادية كبيرة لم نكن لنصمد أمامها إلّا بما حققته إرادة شعب مصر العظيم التي شيدت أساس متينًا يعيننا بإذن الله على عبور التحديات".