الرئيس السيسي: أسجّل احترامي وتقديري للمواطن البسيط.. والأزمة الحالية لها حلول

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن موارد الدولة من الدولار يجب أن تكون أكثر مما يتم إنفاقه، وإذا حدث غير ذلك يكون هناك مشكلة، مؤكدًا أنه يتابع جيدا حديث المواطنين بشأن ضبط الأسواق.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الاحتفال بعيد الشرطة الـ 72: “الدول مش بالخواطر بتمشي، لكن بالعمل، والأزمة الحالية لها حلول، لكنها تعتمد علينا”.

وأكد الرئيس السيسي، أن الأزمة الحالية لها حلول، متابعا: "الأزمة اللى إحنا فيها دي لها حلول.. بس صدقونى حلولها تعتمد علينا.. إحنا كنا بنستورد بـ4.5 مليار دولار سيارات أنت بتروح للبنوك والنبك المركزي عاوز افتح علشان اجيب ده وده.. الدولة حاليا 106 مليون بالمناسبة ومطلوب توفرها كل شىء.. أولا أسجل احترامى للمصريين أنا بحلف بالله.. بحلف بالله.. تقديري لهم.. وبقول للمواطن الغلبان والبسيط بسجل احترامي وتقديري للجميع".