عقب تكريم الرئيس له.. عم الشهيد مصطفى عبدالرزاق: كان نموذجا مثاليًا لخدمة المواطن

قال اللواء نور عبد الرزاق عم الشهيد الرائد مصطفى عبد الرزاق، إن الشهيد مصطفى عبد الرزاق كان ضابط مباحث في محافظة أسيوط، وكلف من رؤسائه للقبض على أحد العناصر التي تتاجر في المخدرات، وأثناء تواجده في المأمورية والمعاملة مع المجرم تم إصابته واستشهد.

وأضاف نور عبد الرزاق خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن استشهاد الرائد مصطفى عبد الرزاق في هذه الواقعة كان له أثر شديد علينا وعلى أهالي محافظة أسيوط، موضحًا أن ابن أخيه كان من الشباب الجميل والذي يؤدي واجبه على أكمل وجه.



وأشار عم الشهيد الرائد مصطفى عبد الرزاق إلى، أن الشهيد كان نموذجا مثاليًا لخدمة مواطن المصري من خلال موقعه كضابط شرطة.

تكريم أسرة الشهيد خلال الاحتفال بعيد الشرطة

وكان كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفال الـ 72 بـذكرى عيد الشرطة لأسرة الشهيد الرائد مصطفى عبد الرازق عبد اللطيف من قوة مديرية أمن أسيوط.

واستشهد الرائد مصطفي عبد الرزاق أثناء مطاردة عنصر إجرامي سبق اتهامه فى عدد من القضايا ما بين مخدرات - سلاح ضرب ومطلوب ضبطه على ذمة قضايا مخدرات مقيم بأسيوط يقوم بالإتجار فى المواد المخدرة متخذًا من دائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وقد لقي العنصر الإجرامي مصرعه، وعُثر بحوزته على بندقية آلية – عدد 6 خزينة – عدد كبير من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،500 كيلو جرام – كمية من مخدري الشابو – الأفيون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية