الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عقب تكريم الرئيس له.. عم الشهيد مصطفى عبدالرزاق: كان نموذجا مثاليًا لخدمة المواطن

الشهيد الرائد مصطفى
الشهيد الرائد مصطفى عبد الرزاق،

قال اللواء نور عبد الرزاق عم الشهيد الرائد مصطفى عبد الرزاق، إن الشهيد مصطفى عبد الرزاق كان ضابط مباحث في محافظة أسيوط، وكلف من رؤسائه للقبض على أحد العناصر التي تتاجر في المخدرات، وأثناء تواجده في المأمورية والمعاملة مع المجرم تم إصابته واستشهد.

وأضاف  نور عبد الرزاق خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن استشهاد الرائد مصطفى عبد الرزاق في هذه الواقعة كان له أثر شديد علينا وعلى أهالي محافظة أسيوط، موضحًا أن ابن أخيه كان من الشباب الجميل والذي يؤدي واجبه على أكمل وجه.


وأشار عم الشهيد الرائد مصطفى عبد الرزاق إلى، أن الشهيد كان نموذجا مثاليًا لخدمة مواطن المصري من خلال موقعه كضابط شرطة.

 تكريم أسرة الشهيد خلال الاحتفال بعيد الشرطة 

وكان كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفال الـ 72  بـذكرى عيد الشرطة لأسرة الشهيد الرائد مصطفى عبد الرازق عبد اللطيف من قوة  مديرية أمن أسيوط.

واستشهد الرائد مصطفي عبد الرزاق أثناء مطاردة عنصر إجرامي سبق اتهامه فى عدد من القضايا ما بين مخدرات - سلاح ضرب ومطلوب ضبطه على ذمة قضايا مخدرات مقيم بأسيوط يقوم بالإتجار فى المواد المخدرة متخذًا من دائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وقد لقي العنصر الإجرامي مصرعه، وعُثر بحوزته على  بندقية آلية – عدد 6 خزينة – عدد كبير من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،500 كيلو جرام – كمية من مخدري الشابو – الأفيون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

 

الشهيد مصطفى عبدالرزاق استشهاد مصطفى عبد الرزاق اسيوط

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

عاجل.. NPR: حساب نتنياهو "بات وشيكًا".. وتصاعد الغضب الإسرائيلى بسبب تداعيات حرب غزة

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

عاجل.. "حماس" توجه صدمة للاحتلال الإسرائيلى بشأن صفقة جديدة

بحث صفقة في غزة أوضاع البحر الأحمر.. تفاصيل زيارة ماكجورك إلى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

حتى شيخ النقاد ضبط متلبسًا بالسرقة!

مؤمن المحمدي

ضياء أبواليزيد

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

حسين دعسة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

د هند جاد

عزلة فنية ليست إجبارية.. ضد تسليع الفنانات

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات فى جنين واقتحامات فى نابلس ورام الله وتشديدات أمنية شرق القدس

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هى المعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة