الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد تكريم أسرته من الرئيس السيسى ..من هو الشهيد الرائد مصطفى عبدالرازق؟

الشهيد مصطفى عبد
الشهيد مصطفى عبد الرازق

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال الاحتفال الـ72 بذكرى عيد الشرطة لأسرة الشهيد الرائد مصطفى عبد الرازق عبد اللطيف من قوة  مديرية أمن أسيوط.

 

واستشهد الرائد مصطفي عبد الرزاق أثناء مطاردة عنصر إجرامي سبق اتهامه فى عدد من القضايا ما بين مخدرات - سلاح ضرب ومطلوب ضبطه على ذمة قضايا مخدرات مقيم بأسيوط يقوم بالإتجار فى المواد المخدرة متخذًا من دائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وقد لقي العنصر الإجرامي مصرعه، وعُثر بحوزته على  بندقية آلية – عدد 6 خزينة – عدد كبير من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،500 كيلو جرام – كمية من مخدري الشابو – الأفيون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

ترقية الشهيد مصطفي عبد الرازق

كان قد أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارا بترقية أسم الشهيد الرائد مصطفى عبد الرزاق عبد اللطيف عبد الرزاق - الضابط بمديرية أمن أسيوط سابقًا - استثنائيًا - إلى رتبة المقدم اعتبارًا من 8-6-2023.

 

 بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة؛ وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم (943) بتاريخ 12-6-2023؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1129 لسنة 2023 باحتساب وفاة الرائد مصطفى عبد الرزاق عبد اللطيف عبد الرزاق ضمن حالات الاستشهاد الواردة بقانون هيئة الشرطة؛ وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة؛ قـــــــــرر  يُرقى اسم الشهيد الرائد مصطفى عبد الرزاق عبد اللطيف عبد الرزاق - الضابط بمديرية أمن أسيوط سابقًا - استثنائيًا - إلى رتبة المقدم اعتبارًا من 8--2023.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال الـ72 بذكرى عيد الشرطة الشهيد الرائد مصطفى عبد الرازق مديرية امن أسيوط

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