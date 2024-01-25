كاتب صحفي: معارك الفداء والعطاء والتضحية لرجال الشرطة مستمرة منذ 72 سنة

قال الكاتب الصحفي محمود عبد الراضين، إن معارك الفداء والعطاء والتضحية مستمرة منذ 72 سنة للآن لرجال الشرطة، منذ معركة الإسماعيلية في 25 يناير سنة 1952.

وأضاف "عبد الراضي" في مداخلة لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، المُذاع على القناة الأولى، أن رجال الشرطة قدموا ملحمة وطنية خالصة في معركة الإسماعيلية، حيث قال المقدم مصطفى رفعت للمحتل الإنجليزي:"لن تتسلموا إلا جثثنا"، الأمر الذي دفع الجنرال الإنجليزي "اكسهام" باعطاء أوامره لجنوده بمنح جثث شهداء الشرطة المصرية التحية العسكرية تقديرا لوطنيتهم.

وأوضح الكاتب الصحفي، أن وزارة الداخلية تواصل معاركها في التصدي للخارجين عن القانون، حيث تشير لغة الأرقام لنجاحات كبيرة في هذا الصدد، حيث نجحت الداخلية في إحباط 149 جريمة إرهابية خلال عام، ووجه ضربات قوية للتشكيلات العصابية وتصدت للجرائم الجنائية، ما ساهم في انخفاض معدل الجريمة لـ13.9 %، وهو مؤشر قوي، ينم على يقظة الشرطة والكفاءة، ويساهم في عودة الهدوء للبلاد لتعود مصر واحة للأمن والأمان.

ونوه الكاتب الصحفي، إلى أن قصص الأبطال كثيرة ومتعددة، بداية من مصطفى رفعت وصولًا لمصطفى الخطيب ومبروك وضياء فتوح وغيرهم، والدولة لا تنسى أبنائها، حيث يتواصل قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية باستمرار مع أسر الشهداء لتلبية كافة احتياجاتهم.