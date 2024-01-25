الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مسئول بـ"الثقافة": شعار "معرض الكتاب" ليس فضفاضًا بل منهج فكرى للوزارة

معرض الكتاب
معرض الكتاب

أكد محمد نبيل، رئيس الإدارة المركزية، للمشروعات الثقافية بوزارة الثقافة، أن شعار معرض الكتاب «نصنع المعرفة.. ونصون الكلمة» ليس إطارًا فضفاضًا بل هو منهج فكري لوزارة الثقافة الآن تستند فيه إلى التجسيد الفعلي لهذا المنظور.

تفاصيل افتتاح معرض الكتاب

وقال «نبيل»، خلال لقائه في برنامج «8 الصبح» والمُذاع عبر فضائية «dmc»، إن وزيرة الثقافة أعلنت بالأمس عن تخصيص يوم كامل لفلسطين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، فضلًا عن عرض الثقافة الفلسطينية وتقديم كل القضايا الفلسطينية إلى جانب إجراء مناقشة بين كل من الشعراء والكُتاب سواء المصريون أو العرب مع الفلسطينيين، وذلك استجابة لكل التوجهات وتضامنًا من معرض الكتاب مع هذه القضية التي قدم لها المصريون الدم وأيضًا الفكر.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للمشروعات الثقافية بوزارة الثقافة، أن الثقافة لها أدوار عدة في المجتمع، إذ تقدم من خلال معرض الكتاب إعادة بناء الوعي المصري القومي فضلًا عن إعادة تحصين هذا الفكر القومي، وحماية الهوية الثقافية الوطنية، ورأب الصدع بين كل أطياف المجتمع المصري من خلال الفكر والكلمة.

ولفت «نبيل»، إلى أن اتخاذ شعار معرض الكتاب «نصنع المعرفة.. ونصون الكلمة» ليس إطارًا فضفاضًا بل هو منهج فكري لوزارة الثقافة الآن تستند فيه إلى التجسيد الفعلي لهذا المنظور، موضحًا أن صناعة المعرفة تعد صناعة أصلية للمواطن المصري وليست مستحدثة.

الثقافة شعار معرض الكتاب معرض الكتاب حماية الهوية الثقافية الوطنية وزارة الثقافة

مواد متعلقة

الأرصاد: هناك تأثر بالكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا

طقس مائل للبرودة.. "الأرصاد": سقوط أمطار على السواحل اليوم والصغرى فى القاهرة 12

زينب الكفراوي وفتحية الأخرس.. قصة «أيقونة» خلال معركة بورسعيد 1956

الرئيس السيسى: نحتاج لـ3 مليارات دولار شهريًا لتوفير سلع أساسية

الرئيس السيسى: أسجّل احترامى وتقديرى للمواطن البسيط.. والأزمة الحالية لها حلول

الرئيس السيسي: موقفنا بشأن ما يحدث في غزة واضح منذ البداية

الرئيس السيسى: أقدّر الظروف الصعبة التى يمر بها المصريون وأقدّر أكثر صلابتهم.. وهنتجاوز المشكلة

الرئيس السيسى: أنا زيّكم وأقدّر حجم المعاناة والضغوط الاقتصادية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

عاجل.. NPR: حساب نتنياهو "بات وشيكًا".. وتصاعد الغضب الإسرائيلى بسبب تداعيات حرب غزة

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

برقم الجلوس.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بجميع المحافظات

عاجل.. "حماس" توجه صدمة للاحتلال الإسرائيلى بشأن صفقة جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

حتى شيخ النقاد ضبط متلبسًا بالسرقة!

مؤمن المحمدي

ضياء أبواليزيد

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

حسين دعسة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

د هند جاد

عزلة فنية ليست إجبارية.. ضد تسليع الفنانات

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات فى جنين واقتحامات فى نابلس ورام الله وتشديدات أمنية شرق القدس

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هى المعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة