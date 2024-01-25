مسئول بـ"الثقافة": شعار "معرض الكتاب" ليس فضفاضًا بل منهج فكرى للوزارة

أكد محمد نبيل، رئيس الإدارة المركزية، للمشروعات الثقافية بوزارة الثقافة، أن شعار معرض الكتاب «نصنع المعرفة.. ونصون الكلمة» ليس إطارًا فضفاضًا بل هو منهج فكري لوزارة الثقافة الآن تستند فيه إلى التجسيد الفعلي لهذا المنظور.

تفاصيل افتتاح معرض الكتاب

وقال «نبيل»، خلال لقائه في برنامج «8 الصبح» والمُذاع عبر فضائية «dmc»، إن وزيرة الثقافة أعلنت بالأمس عن تخصيص يوم كامل لفلسطين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، فضلًا عن عرض الثقافة الفلسطينية وتقديم كل القضايا الفلسطينية إلى جانب إجراء مناقشة بين كل من الشعراء والكُتاب سواء المصريون أو العرب مع الفلسطينيين، وذلك استجابة لكل التوجهات وتضامنًا من معرض الكتاب مع هذه القضية التي قدم لها المصريون الدم وأيضًا الفكر.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للمشروعات الثقافية بوزارة الثقافة، أن الثقافة لها أدوار عدة في المجتمع، إذ تقدم من خلال معرض الكتاب إعادة بناء الوعي المصري القومي فضلًا عن إعادة تحصين هذا الفكر القومي، وحماية الهوية الثقافية الوطنية، ورأب الصدع بين كل أطياف المجتمع المصري من خلال الفكر والكلمة.

ولفت «نبيل»، إلى أن اتخاذ شعار معرض الكتاب «نصنع المعرفة.. ونصون الكلمة» ليس إطارًا فضفاضًا بل هو منهج فكري لوزارة الثقافة الآن تستند فيه إلى التجسيد الفعلي لهذا المنظور، موضحًا أن صناعة المعرفة تعد صناعة أصلية للمواطن المصري وليست مستحدثة.