وسيم السيسى لـ"الشاهد": رمسيس الثالث شكل محكمة لمحاكمة ابنه بتهمة الخيانة

قال الدكتور وسيم السيسي، المفكر وعالم المصريات، إن الحضارة المصرية القديمة قامت على قانون مثالي في قواعده عادل في أحكامه صافٍ في مواده نقي في مبادئه.

وأضاف السيسي خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "قانون الأخلاق في مصر القديمة سبب دهشة للمؤرخين حيث قام على دعامتين وهما العدل أساس الملك، والعدالة الاجتماعية بأن الكل سواء أمام القانون".

وتابع: "ابن رمسيس الثالث اتُهم بالخيانة تشكلت محكمة من 14 قاضيًا وثبت خيانته وحكم عليه بالإعدام، تم إعدام ابن الملك".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.