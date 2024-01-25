"إكسترا نيوز" تنقل أجواء إقبال الجماهير على معرض القاهرة للكتاب في دورته الـ55

رصدت قناة إكسترا نيوز أجواء إقبال الجماهير على معرض القاهرة للكتاب في دورته الـ 55، مشيرة إلى أن المعرض مُقام على مساحة تقريبًا 80 ألف متر مربع تشمل 5 صالات بهم العديد من الأجنحة لمختلف الدول المشاركة.

وفي السياق، قالت ميرنا عادل، مراسلة "إكسترا نيوز" إن ما يزيد عن حوالي 70 دولة تشارك في فعاليات معرض الكتاب في هذه الدورة، بالإضافة إلى أكثر من 1250 دار نشر.

وأشارت إلى أن معرض الكتاب في يومه الأول شهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين حتى قبل انطلاق الفعاليات، مضيفة: "المواطنون اصطفوا في الخارج للدخول إلى المعرض قبل أن يفتح أبوابه للجمهور".

وأوضحت أن معرض الكتاب هذا العام يضم العديد من الفعاليات، حيث هناك ما يزيد عن 550 فعالية ثقافية على مدار انعقاد المعرض، وهناك تنوع كبير بين الناشرين في المعرض.

وتابعت: "هناك تسهيلات كبيرة تُقدم لكل الناشرين، وأكثر الأجنحة التي تشهد إقبالًا داخل معرض الكتاب في يومه الأول جناح الطفل كذلك جناح سور الأزبكية بسبب الخصومات الكبيرة التي تُقدم، واليوم هناك إقبال كثيف من الأسر نظرًا لأن اليوم عطلة رسمية".