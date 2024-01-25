أيمن الرقب: الرئيس السيسى لديه حس إنسانى ووطنى عالٍ جدًا تجاه القضية الفلسطينية

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رفض استقبال مكالمة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد الهجوم الإسرائيلي على مصر والأكاذيب بخصوص معبر رفح.

وأضاف الرقب في مداخلة لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "من تابع تصريحات الرئيس السيسي أمس يدرك حسه الإنساني العالي، حيث تحدث بإنسانية ووطنية عالية جدًا، وحاول أن يوضح ما حاول الاحتلال بثه خلال الأيام الماضية عن غلق معبر رفح".

وتابع: "هذه شهادة للتاريخ لولا الموقف المصري المتقدم لتكالب علينا العرب قبل العجم"، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أكد أكثر من مرة أن الاحتلال الإسرائيلي هو سبب هذه الحالة من الاحتقان، وهذا ما أدى إلى انفجار الأوضاع يوم 7 أكتوبر الماضي.

وأشار إلى أن مصر تتبنى الرواية السردية الفلسطينية التي تعتبر رواية مصرية بشكل أساسي، وهذا جعل الأمور تسير باتجاهات واضحة وجدية بضرورة إنهاء هذا الصراع.