الرئيس السيسى يرفض تلقى اتصال هاتفى من نتنياهو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض تلقي اتصال هاتفي من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكانت قد أثارت الاتهامات الإسرائيلية بشأن منع القاهرة دخول المساعدات إلى قطاع غزة، غضبًا مصريًا على مستوى المؤسسات الرسمية والأحزاب السياسية في مصر.

تصريحات رئيس الهيئة العامة للاستعلامات

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، مساء الجمعة، إن مصر سترسل ردًا إلى محكمة العدل الدولية للتأكيد على أنها لم تغلق معبر رفح.

وأضاف رشوان، في تصريحات متلفزة، أن مصر تستعد للرد على المزاعم الإسرائيلية التي قِيلت أمام محكمة العدل الدولية، وأنها لا تقبل أي محاولة للنيل من دورها في دعم القضية الفلسطينية.

وكانت إسرائيل حمّلت مصر مسئولية منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة خلال اليوم الثاني والأخير من جلسة الاستماع لقضية «الإبادة الجماعية» التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية. وقال المحامي في فريق الدفاع عن إسرائيل أمام المحكمة، كريستوفر ستاكر، الجمعة، إن «الوصول إلى قطاع غزة يتم من خلال مصر، وإسرائيل ليس عليها أي التزام بموجب القانون الدولي بالسماح بالوصول إلى غزة عبر أراضيها».