"ماعرفوش يشترونا".. شردى يفتح النار على المزاعم الإسرائيلية بخصوص معبر رفح

قال الإعلامي محمد شردي، إن الروشتة التي قدمتها مصر للعالم بشأن القضية الفلسطينية هى الأنسب، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن مصر كانت تدخل لغزة حوالي 600 شاحنة عبر معبر رفح.

وأضاف شردي، خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن غزة تحتاج من 500 إلى 550 شاحنة يوميًا، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، متابعًا: "دلوقتي ممكن تدخل 200 شاحنة فقط" وأكد أن رد الرئيس السيسي على اتهام مصر بعدم دخول المساعدات لغزة كان ردًا إنسانيًا.

وتابع: "الرئيس قال أنا لو بعمل كده هروح من ربنا فين، الرئيس لم ينظر لأي رأي هو ارتفع بالحساب إلى ربنا سبحانه وتعالى وأكد أن معبر رفح مفتوح طوال اليوم".

واستكمل: "هناك بعض الأبواق التي ما زالت تحاول إلقاء اللوم على مصر، والحملة الإسرائيلية الجديدة تريد أن تطول مصر بأي شكل لكي تدخلها طرف، معرفتش تجرها لحرب ومعرفتش تستفزنا ولا يشترونا هما وأصحابهم اللي بيدفعوا المليارات لتضييع القضية الفلسطينية".