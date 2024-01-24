الرئيس السيسى يكشف "فاتورة مصر" لمكافحة الإرهاب

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه عددًا من المسئولين والإعلاميين على هامش الاحتفال بعيد الشرطة الـ72 أن الأزمة المصرية لا تتمثل في توصيفها، لكن في التوصل لحل يتسق مع ظروف الدولة.

لقاءات الرئيس السيسي

وقال الرئيس إن مصر كانت بحاجة إلى أرقام كبيرة للإنفاق عليها في شتى القطاعات، وهذه الأرقام ليست موجودة على أرض الواقع، لذا كان هناك مساران لا ثالث لهما وهما الاحتمال حتى يمكن الحصول على تلك الأرقام المالية التي تستهدفها الدولة أو عدم الاحتمال.

أضاف: "الله أعاننا على التنمية، ولولا توفيق الله لكانت أي دولة غير مصر قادرة على التنمية والتطوير في ظل محدودية الموارد".

مكافحة الإرهاب

وشدد الرئيس السيسي على أن التعداد السكاني في مصر ارتفع إلى 26 مليون مواطن منذ 2011 وحتى اليوم، وهذه الزيادة بالطبع تضغط على الاقتصاد كثيرًا، علاوة على أن مصر أنفقت 126 مليار جنيه لمكافحة الإرهاب.