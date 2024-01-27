"القاهرة الإخبارية": استمرار التصعيد على الحدود اللبنانية (فيديو)

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من العاصمة اللبنانية بيروت، إن التصعيد مستمر على الحدود اللبنانية، وزادت وتيرته خلال الساعات القليلة الماضية من خلال عمليات الاستهداف التي نفذها جيش الاحتلال لعدد من البلدات، تحديدًا بلدة بيت ليف.

وأضاف سنجاب، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن الاستهداف أسفر عن سقوط 4 قتلى على الأقل لحزب الله في هذه المنطقة، إضافة إلى عدد من الجرحى، وربما هذا من الأعداد الكبيرة التي تسقط للحزب.

رد "حزب الله" على هذه العملية عنيف

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، أن هناك تحديدًا لهويات القتلى من حزب الله، ونعاهم الحزب بشكل رسمي، وهم أربعة من المقاتلين الرئيسيين للحزب في هذه المنطقة، منوهًا بأن الغارة الإسرائيلية كانت تستند إلى معلومات أو شواهد معينة لاستهداف هذه المجموعة بشكل أساسي.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إلى أن رد "حزب الله" على هذه العملية عنيف، حيث سقطت عشرات الصواريخ بالقرب من مستوطنة شلومي، ونفذ الحزب 9 عمليات من الجنوب اللبناني، واليوم شهدنا 3 عمليات نفذت حتى الآن باتجاه أهداف إسرائيلية.