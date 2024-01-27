محطات فنية في حياة الفنان الراحل هشام سليم (فيديو)

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان هشام سليم الذي وُلد في السابع والعشرين من يناير عام 1958 وظهرت موهبته التمثيلية منذ الصغر وتخرج في معهد السياحة والفنادق كما قام بدراسات حرة في الأكاديمية الملكية بالعاصمة البريطانية لندن.

كانت تجربته الأولى مع نجمة مصر والوطن العربي فاتن حمامة في فيلم امبراطورية ميم وقت أن كان عمره 14 عاما، ثم أعاد الوقوف أمامها في عمله الثاني "أريد حلا" الذي ساهم في تغيير أحد قوانين الأحوال الشخصية.

جاء ذلك في تقرير عرضه برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، بعنوان "في ذكرى ميلاده.. محطات فنية في حياة الفنان الراحل هشام سليم".

عودة الابن الضال مع المخرج يوسف شاهين

تألق هشام سليم في تجربته السينمائية الثالثة من خلال أحد أبرز الأفلام بتاريخ السينما المصرية وهو عودة الابن الضال مع المخرج يوسف شاهين، ومن الأعمال الدرامية التي شارك فيها هشام سليم "الراية البيضاء" و"ليالي الحلمية" و"أرابيسك" و"هوانم جاردن سيتي" و"امرأة من زمن الحب".

وآخر الأعمال الدرامية التي شارك فيها مسلسل هجمة مرتدة عام 2021 مع الفنان الراحل أحمد عز.