"التضامن": 7 أفلام حصدت جوائز بمسابقة "بطل من بلدنا"

قال المخرج مهند دياب، مستشار وزير التضامن للتوثيق المرئي، إن الوزارة بها جزء فني متخصص في التوثيق المرئي، مضيفًا: "في هذا العام احتفلنا بإتمام أكثر من 100 فيلم تسجيلي قصير يحكي واقع التنمية في مصر على مدار الـ8 سنوات الماضية".

وأضاف دياب، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى المصرية، أنه تم إجراء عدد من المسابقات في هذا الصدد، وكانت مسابقة "بطل من بلدنا" من أولى المسابقات، وتم تسليم الجوائز في حضور وزيرة التضامن، والمخرج الكبير خيري بشارة، وأعضاء لجنة التحكيم وهم: السيناريست عاطف بشاي، والناقدة ماجدة موريس، والدكتورة سناء هاشم، أستاذ السيناريو بالمعهد العالي للسينما.

وأردف: "حضر الحفل عددٌ كبير من المهتمين سواء الجمعيات الأهلية التي تعمل بالمجال الفني أو الفائزين الذين تسلموا الجوائز، وأعلنا عن المسابقة في أكتوبر الماضي وتقدم لنا أكثر من 55 فيلمًا منها 29 فيلمًا تحكي روايات القيادات والجنود عن حرب أكتوبر وقصص وفاء الزوجات والأبناء والأصدقاء لأبطال الحرب".

ثراء أفلام المسابقة

وأوضح مستشار وزير التضامن للتوثيق المرئي، أنه شارك أيضًا 17 فيلمًا حول التوعية بخصوص كل أشكال التطرف والتمييز والظواهر الاجتماعية السلبية، كما شاركت 9 أفلامًا تروي قصصًا مميزة وبطولية لأشخاص من ذوي إعاقة أو نساء مكافحات وهن أبطال في حد ذاتهن، ما يعكس فكرة "بطل من بلدنا".

وواصل: "هذه المسابقة اتسمت بثراء الأفلام المقدمة ما عكس تنوعًا جغرافيًا من أقصى الجنوب والشمال، إلى أن حصدت 7 أفلام جوائز الأفلام القصيرة بمسابقة وزارة التضامن الاجتماعي، كان من بينها فيلم يحكي أن الذي يحكي عن قصة شاب استطاع أن يكون بطلًا بعدما تربى في دار أيتام، حيث استقلّ بذاته وحقق البطولة في الرسم وأحب شخصيته".