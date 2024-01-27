السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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واد ضيق يمر عبر الصخور الصلبة.. أبرز المعلومات عن السيق الأردني (فيديو)

السيق الأردني
السيق الأردني

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم، تقريرًا عن السيق الأردني.

معلومات عن السيق الأردني: 

واد ضيق يمر عبر الصخور الصلبة على طول كيلومترين إلى البتراء.

عبارة عن شق صخري يبلغ طوله 1200 متر وعرضه من 3 إلى 12 مترًا.

يبلغ ارتفاع جدرانه العمودية الضيقة نحو مئتي متر.

الجزء الأكبر منه طبيعي والآخر نحته الأنباط.

في بداية السيق يمكن مشاهدة بقايا قوس يمثل بوابة المدينة.

على جانبيه قنوات لجر المياه من عيون وادي موسى إلى داخل المدينة.

تنساب المياه على اليمين من أنابيب فخارية والقناة اليسرى مغطاة بالألواح الحجرية.

أرضية السيق مبلطة ببلاطات حجرية جزء منها يمكن مشاهدته في مكانه الأصلي.

زينت جوانب السيق بالمنحوتات النبطية ومعظمها تمثل آلهة.

سابينوس هو ابن الإسكندر الذي أمر بنحت المحاريب تمجيدًا للآلهة النبطية.

من المنحوتات المهمة أيضًا بقايا منحوتات تمثل قافلة تجارية حيث اشتهر الأتباط بالتجارة.

يعد السير عبر الممر من أفضل المغامرات التي لابد من تجربتها في أثناء التجوال بالبتراء.

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