الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رسميًا.. بوتين مرشحًا للرئاسة الروسية

بوتين
بوتين

أعلنت  اللجنة المركزية للانتخابات الروسية تسجيل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رسميًا كمرشح لانتخابات الرئاسة التي ستعقد في شهر مارس  المقبل، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وقالت سكرتيرة اللجنة المركزية للانتخابات "ناتاليا بودارينا "، اليوم الإثنين، إنه من بين 60 ألف توقيع تم اختيارها لدعم "بوتين"، تم إعلان بطلان 0.15% مع احتمال وجود 5% معيبة، وأشارت إلى اختيار 198 شخصًا من قائمة وكلاء "بوتين" للانتخابات.

من جانبه، قال الممثل الروسي الشهير "فلاديمير ماشكوف"، إنه سيقوم بتسليم شهادة المرشح للرئاسة الروسية إلى الرئيس "بوتين" شخصيًا في المستقبل القريب جدًا.

وحدد مجلس الاتحاد الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في الـ17 مارس 2024، حيث سيستمر التصويت أيام 15 و16 و17 مارس،  ويتنافس في الانتخابات 11 مرشحًا، حيث سجلت لجنة الانتخابات المركزية الروسية عن الأحزاب البرلمانية ترشح "ليونيد سلوتسكي"، و"نيقولاي خاريتونوف"، و"فلاديسلاف دافانكوف".

بوتين فلاديمير بوتين الانتخابات الرئاسية الرئيس الروسي

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