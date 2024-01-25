الرئيس العراقى يؤكد ضرورة وضع خارطة طريق لوقف العـدوان الإسرائيلى على غزة

شدد الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد على ضرورة التنسيق الدولي من أجل وقف الحرب على الشعب الفلسطيني في غزة التي أضحت كارثة إنسانية.

يجب العمل على تخفيف التوترات في المنطقة ومنع التصعيد واتساع رقعة الأزمات

وقال الرئيس العراقي، خلال استقباله في قصر بغداد، وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل، إنه يجب العمل على تخفيف التوترات في المنطقة ومنع التصعيد واتساع رقعة الأزمات"، مشيرا الى أن الأحداث في غزة وتداعياتها أصبحت تؤثر على المنطقة بصورة عامة وتهدد الأمن والسلم الدوليين.

ولفت إلى ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي والأوروبي على وضع خارطة طريق لوقف العدوان فورا وإيجاد الحلول النهائية للقضية الفلسطينية وبما يحقق مطالب الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة.

وأكد الرئيس العراقي، خلال اللقاء، أن العراق يتطلع لتعزيز علاقات التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية وكذلك الآثار والسياحة والصناعة والطاقة المتجددة"، مبينا أن "الحكومة العراقية تولي اهتماما خاصا لترسيخ الأمن والاستقرار، وتطوير وتوطيد العلاقات مع دول الجوار والعالم".