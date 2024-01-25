الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تفاصيل برنامج المتطوعين في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

كشف مصطفى عز العرب معاون وزير الشباب والرياضة والمشرف على برنامج المتطوعين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تفاصيل البرنامج الذي أطلقته الوزارة في بالتعاون مع وزيرة الثقافة، للتطوع وخدمة المجتمع.

وقال عز العرب، خلال لقائه، المذاع على القناة الأولى: معرض القاهرة الدولي للكتاب هو الحدث الثقافي الأهم في الشرق الأوسط، ويمكن القول بأنه أكبر معرض كتاب جماهيري في العالم حيث يزوره 5 ملايين شخص سنويا.

وتابع: ندرب الكوادر المناسبة من الشباب للتطوع والمشاركة في المعرض، حيث تتقدم أعدادا كبيرة من الشباب، وفي التصفية النهائية نجري 2000 مقابلة شخصية، ويتم اختيار 300 من بينهم للتطوع في المعرض، مؤكدًا: التدريب الذي نقدمه للمتطوعين ينقسم إلى أكثر من مرحلة، منها جعل الشباب يعرفون فكرة المعرض ومنظومة المجتمع وكيفية خدمته، ثم نعمل على تطوير المهارات الشخصية في التعامل مع الناس حيث يقابل المتطوع عددا كبيرا من الجمهور يوميا بثقافات وجنسيات مختلفة ويجب أن يتعامل معهم دون التسبب في أي أزمة.

وواصل: ندرب المتطوعين من سن 16 إلى 24 أو 25 سنة، وهي المرحلة العمرية التي يكون الشاب فيها قابلا لاكتساب مهارات جديدة، ونفتخر دوما بنماذج الشباب والرياضة، ونراعي أن يكون اختيارنا به نسبة قليلة جدا من الشباب الذين شاركوا من قبل، لإفساح الفرصة أمام شباب جدد للتطوع في المعرض، كما أننا نحرص على اختيار شباب من مراحل عمرية مختلفة. 

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