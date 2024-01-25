جيش الاحتلال يطلب من سكان عدة أحياء فى خان يونس مغادرة مناطقهم

طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي من سكان عدة أحياء في خان يونس مغادرة مناطقهم، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وكانت أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم، ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة؛ للحفاظ على إمكانية حصول المحتاجين في قطاع غزة على الرعاية الطبية الطارئة والمُنقذة للأرواح، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

مجمع ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي المتبقيان فقط لتقديم الخدمات الطبية بالقطاع

وأوضحت اللجنة الدولية، في بيانها، أنه لم يعد في غزة سوى مجمع ناصر الطبي، ومستشفى غزة الأوروبي جنوب القطاع، اللذين يقدمان خدمات جراحية وخدمات طوارئ طبية متقدمة، ويتمتعان بسعة سريرية كبيرة، وإن كان ذلك غير كافٍ للجرحى والمرضى الحاليين في مختلف أنحاء غزة.

وأشارت إلى أن أقل من 20% من مساحة قطاع غزة، أي حوالي 60 كيلومترًا مربعًا، أصبحت الآن ملجأ لأكثر من مليون ونصف مليون نازح ونازحة، ويعيش هؤلاء في ظروف يائسة في جنوب القطاع، حيث يهدد تصعيد القتال فرص نجاتهم.