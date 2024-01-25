"القاهرة الإخبارية": لم تدخل أى شاحنة مساعدات اليوم لغزة لإغلاق معبر أبوسالم

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، بوجود أنباء عن أن عشرات الإسرائيليين يغلقون معبر كرم أبوسالم لليوم الثاني على التوالي.

وكشفت "القاهرة الإخبارية"، عن أنه لم تدخل أي شاحنة مساعدات منذ الصباح إلى غزة بسبب إغلاق معبر كرم أبوسالم، وذلك وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وفي سياق آخر، استُشهد عشرات المواطنين، اليوم الخميس وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، الذي يدخل يومه الحادي عشر بعد المئة.

استشهاد 20 مواطنًا وإصابة 150 آخرين في قصف مدفعي لجيش الاحتلال بحي الزيتون

وأفادت مصادر طبية، وفقًا لوكالة الانباء الفلسطينية، باستشهاد 20 مواطنًا، وإصابة 150 آخرين، على مفرق الكويت على طريق صلاح الدين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، عقب إطلاق جيش الاحتلال قذائف مدفعية ورصاصًا بشكل كثيف صوب الذين يقومون بانتظار شاحنات المساعدات الإنسانية القادمة من رفح.

وقبل قليل، نقل أربعة شهداء، و20 جريحًا إلى مجمع ناصر الطبي بخان يونس، إثر قصف مدرسة تؤوي نازحين.

ويواصل الاحتلال قصفه المكثف على مناطق مختلفة في القطاع، بينها خان يونس، التي تتعرض لسلسلة عنيفة من الغارات والقصف المدفعي.