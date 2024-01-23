القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي ينسف مربع سكني وسط خان يونس

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، أن وسائل الإعلام الفلسطينية، أكدت بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف بطائرته الحربية مربعا سكنيا جديدا وسط خان يونس، وأنباء عن وقوع عشرات الشهداء.

ولا يزال عشرات الجثامين فى الشوارع لم تنقل إلى المستشفيات، بسبب منع الجيش الإسرائيلي سيارات الإسعاف من المرور وإطلاق النار عليها، وهناك عشرات الضحايا والمصابين الذين سقطوا جراء استهداف الطائرات الإسرائيلية منازل في جباليا وبيت لاهيا والتوام شمال قطاع غزة.