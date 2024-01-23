الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي ينسف مربع سكني وسط خان يونس

جانب من اثار الدمار
جانب من اثار الدمار بعد القصف الإسرائيلي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، أن وسائل الإعلام الفلسطينية، أكدت بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف بطائرته الحربية مربعا سكنيا جديدا وسط خان يونس، وأنباء عن وقوع عشرات الشهداء.

ولا يزال عشرات الجثامين فى الشوارع لم تنقل إلى المستشفيات، بسبب منع الجيش الإسرائيلي سيارات الإسعاف من المرور وإطلاق النار عليها، وهناك عشرات الضحايا والمصابين الذين سقطوا جراء استهداف الطائرات الإسرائيلية منازل في جباليا وبيت لاهيا والتوام شمال قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية الإحتلال الإسرائيلي خان يونس المستشفيات الجيش الإسرائيلي غزة

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