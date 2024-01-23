الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سارة الشلقانى:  مصر روجت للسياحة بشكل فعال ومتطور

سارة الشلقاني
سارة الشلقاني

قالت سارة الشلقاني، مدير تحرير جريدة “الدستور”، إن هناك منظومة عمل في الدولة لتطوير قطاع السياحة، وهذا اتضح في كثرة الوجهات السياحية.

وأضافت “سارة” خلال استضافتها ببرنامج “8 الصبح” المُذاع على فضائية dmc، أن هناك الكثير من المدن السياحية في مصر تطورت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، خاصة في الصعيد.

وأشارت إلى أن مصر روجت للسياحة بشكل فعال ومتطور وأصبح هناك تنوع في السياحة ولعل آخرها السياحة العلاجية.

وأكدت أن الاضطرابات التي تحيط بالمنطقة أثرت على السياحة في عدة دول بالعالم، موضحة أنها من أهم مصادر الدخل القومي لمصر.

سارة الشلقاني 8 الصبح مصر فضائية DMC مدير تحرير جريدة الدستور جريدة الدستور

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