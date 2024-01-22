الشهاوي لـ"الشاهد": المنتج الشعري تراجع بشكل كبير مصريًا وعربيًا

قال الشاعر أحمد الشهاوي، إن معرض الكتاب لهذا العام قرر إعادة وطباعة كتب عالم المصريات سليم حسن، شخصية المعرض لهذا العام، فهذه خطوة مميزة وجيدة لتوعية الأجيال الجديدة بتاريخ مصر الثقافي.

ونوه "الشهاوي" خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، بأن المنتج الشعري تراجع بشكل كبير مصريًا وعربيًا.

وأضاف أن الاجتهاد المصري الخالص نادرًا بشكل كبير فعلى سبيل المثال هناك الكثير من كتابات سليم حسن ترجمها غربيون.

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.