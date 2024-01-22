الشهاوى لـ"الشاهد": أعيدوا نشر الكتب المصرية القديمة للأجيال الحديثة

قال الشاعر أحمد الشهاوي إن المصري قادم من تاريخ وعراقة كبيرة، والتي مازالت تؤثر في المصري منذ القدم، فالثقافة المصرية القديمة مستمرة حتى وقتنا هذا.

أضاف الشهاوي، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من المبهج أن معرض الكتاب لهذا العام يحتفي بعالم المصريات القديم سليم حسن، وهذا دليل على استمرار الثقافة المصرية على مر العصور.

أشار الشهاوي إلى أنه لا بد أن يوفر للأجيال الحديثة الكتب المصرية القديمة وإعادة نشرها، للتعرف على الهوية المصرية وثقافتنا العريقة.

انطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي" و"الشاهد" يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.