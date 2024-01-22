أحمد الشهاوى لـ"الشاهد": لا بد أن أبرز مصريتى فى أشعارى

قال الشاعر أحمد الشهاوي إن ذائقة الشعب المصري لم ولن تتغير، فالمصرية هى مسألة موجودة بالدم والسلوك، لكن هناك بعض الأمراض التي تطفو على السطح لا يعول عليها ويمكن معالجتها طالما الأصل موجود ونقي.

ونوه الشهاوي، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع د.محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، وأن فكرة المصرية هي فكرة مهمة، فخلال أسفاري، عندما أقرأ الشعر باللغة العربية وتتم ترجمتها بأي لغة، فعليّ أن أبرز مصريتي في شعري.

انطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي"، و"الشاهد" يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه د. محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ود.محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.