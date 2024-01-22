الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أسامة كمال: إلغاء الجمارك على الأطعمة كان أولى من الذهب

أسامة كمال
أسامة كمال

علق الإعلامي أسامة كمال، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "مساء دي أم سي"، والمُذاع على فضائية dmc، على تصريح مصلحة الجمارك، الذي أكد أن حجم واردات مصر من الذهب المعفي من الضريبة الجمركية 3.8 طن خلال 8 شهور.

وقال "كمال" إن أسعار الذهب في الفترة المحلية، قفزت في أسواق الصاغة المحلية بأكثر من 1000 جنيه، الأمر الذي تسبب في وصول عيار 21 إلى 3600 جنيه للجرام، والذي يعتبر مستوي قياسي لأسعار الذهب.

وأضاف أن إلغاء الجمارك على الأطعمة كان أولى من الذهب، مشيرًا إلى أن مد القرار 6 شهور أخرى رغم ارتفاع سعر الجرام قرار غير مفهوم، ولابد من المراجعة.

أسامة كمال الجمارك الذهب أسعار الذهب فضائية DMC مساء دى ام سى

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