"مروان بدل الننى".. ناقد رياضى يتوقع تشكيل مباراة مصر أمام الرأس الأخضر

قال الناقد الرياضي أحمد درويش، إنه علينا أن نغلق صفحة محمد صلاح، والتعامل مع الأمر الواقع، مشيرًا إلى أن هناك 26 لاعبًا يمثلون منتخب مصر.

وأضاف "درويش" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، والمُذاع على فضائية الحياة، أن الكثير من اللاعبين في المنتخب، يستاءون من فكرة حصر المنتخب في محمد صلاح فقط.

وأشار الناقد الإفريقي إلى أن مباراة الليلة هى ضربة البداية الحقيقية لمصر في كأس الأمم الإفريقية، مضيفًا أنه من المتوقع أن يكون الشكل والأداء مختلفًا.

ونوه بأن هناك الكثير من اللاعبين "محروجين" من الشعب المصري بسبب الأداء والنتائج، مضيفًا أنه من المتوقع أن يدفع فيتوريا بأحمد فتوح، ومشاركة مروان عطية بدل محمد النني.