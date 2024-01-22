مندوب فلسطين: نطالب الدول المصدرة للأسلحة إلى إسرائيل بالتوقف عن ذلك

طالب السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين بالجامعة العربية، خلال المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع الطارئ لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، من الدول التي تصدر الأسلحة إلى إسرائيل بالتوقف عن ذلك.

وأضاف "العكلوك"، أنه يجب العمل بكل الوسائل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بالإضافة إلى تدفق وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

ودعا مندوب فلسطين بالجامعة العربية، جميع الدول المحبة للسلام، من أجل الانضمام للدعوى المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، حيث وجه شكر مجلس الدول العربية لدولة جنوب إفريقيا برفعها الدعوى ضد الكيان المحتل في العدل الدولية.