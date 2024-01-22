الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"تٌوفر جميع خدماتها مجانًا".. كل ما تريد معرفته عن المنصة الوطنية للصحة النفسية

برنامج 8 الصبح
برنامج 8 الصبح

سلط برنامج "8 الصبح"، الضوء على المنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والذي يعتبر تعاون بين وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد ضبيع، نائب مدير المنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية، خلال استضافته ببرنامج "8 الصبح" والمذاع على فضائية dmc، أن المنصة تٌوفر جميع خدماتها مجانًا، كما أنها تساهم في تقديم التوعية بالمرض النفسي وكيفية التعامل معها.

وأشار "ضبيع"، أن في السنوات الأخيرة زادت التوعية بالمرض النفسي من قبل المصريين، حيث تضم المنصة عدد من الخدمات العلاجية للكثير من المشاكل والأمراض النفسية.

ونوه "ضبيع"، أن بيانات رواد المنصة، ليست مباحة للجميع، فهي تتسم بالسرية التامة، مشيرًا أن المنصة تدعم الجلسات مع الطبيب المختص بشكل "أونلاين".

المنصة الوطنية الدكتور أحمد ضبيع فضائية DMC المنصة الوطنية للصحة النفسية 8 الصبح

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