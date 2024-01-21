الإثنين 22 يناير 2024
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محمد عفيفى لـ"الشاهد": فكرة "المستبد العادل" تجسدت فى ناصر ومحمد على

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز ومحمد عفيفي

قال د.محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، إن فكرة الحاكم "المستبد العادل"، تجسدت بشكل كبير في محمد علي والزعيم جمال عبدالناصر.

ونوه عفيفي، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع د.محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن فكرة أو مفهوم "المستبد العادل"، فكرة طرحها الشيخ محمد عبده في المقالة الشهيرة له عام 1899، والتي حملت عنوان "لن يصلح الشرق إلا بمستبد عادل".

أشار أستاذ التاريخ الحديث إلى أن فكرة "المستبد العادل" للشيخ محمد عبده، كانت في أعقاب فشل الثورة العرابية، إضافة إلى نفي محمد عبده وإحساسة بالضياع، فمفهوم "المستبد العادل"، هو منهج تلجأ إليه الأمة في مصر على وجه الخصوص في أوقات الأزمات، من أجل إعادة الدولة المركزية من جديد.

وأضاف عفيفي أن فكرة المستبد العادل، عبارة عن حاكم يبدو قوي لدرجة الاستبداد، ولكنه عادل مع شعبه، مشيرًا أن فكرة "المستبد العادل" التي طرحها الشيخ محمد عبده وضع لها توقيتا محددا.

الدكتور محمد عفيفي الدكتور محمد الباز اكسترا نيوز الشاهد الثورة العرابية محمد عبده المستبد العادل

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