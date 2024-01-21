أسامة كمال: هل جيش الاحتلال منظمة غير ربحية ليتلقى التبرعات؟

قال الإعلامي أسامة كمال إن هناك جمعية خيرية فرنسية تجمع تبرعات لجيش الاحتلال وتلتف على قانون الضرائب الفرنسية.

وأشار "كمال" خلال تقديمه لبرنامج "مساء دي أم سي"، والمذاع على فضائية DMC، أن الجمعية الخيرية، جمعت مئات الألاف لدعم الجيش الإسرائيلي، مضيفًا أنها تروج لهذا من أجل التهرب الضريبي.

وتساءل كمال: هل الجيش الإسرائيلي منظمة غير ربحية، أو يقدم وجبات مجانية للشعب الفلسطيني حتي يتلقى تبرعات الفرنسيين، أم يقدم خدمة "القتل المجاني" للفلسطينيين في قطاع غزة.

وطالب كمال من الحكومة الفرنسية بضرورة التدخل لمعرفة الهدف من الجمعية، والعمل على إعادة الحق والعدل للشعب الفلسطيني، الذي يقام في حقه عشرات المجازر يوميًا.